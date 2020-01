Coucke: "Heb uitdaging bij RSCA onderschat, maar nu is structuur compleet"

Van een verrassing gesproken: Marc Coucke vraagt hulp aan Wouter Vandenhaute, twee jaar geleden zijn concurrent om de club te kopen.



"Misschien is dat net een goeie reden", zo zegt Coucke. "Wouter is al tientallen jaren kind aan huis op Anderlecht en hij is ook sportief gebleven toen de club voor mij had gekozen."

"Bovendien hebben we al lang een goed persoonlijk contact. Tijdens mijn koersperiode hadden we de traditie om één keer per jaar uitgebreid te lunchen en dat waren altijd intense en inspirerende gesprekken."

"Een paar maanden geleden heb ik Wouter een berichtje gestuurd dat ik onze etentjes samen miste en zo hebben we de draad weer opgepikt. Zijn passie voor de club bleek onverminderd, al maakte hij me wel meteen duidelijk dat hij een operationele rol of een rol als bestuurder niet zag zitten."

"Maar we zijn met open vizier blijven praten en dat is uitgemond in het plan dat de Raad van Bestuur vandaag heeft goedgekeurd. En daar ben ik persoonlijk heel blij mee."