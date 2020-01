Nummer 78 van het mannentennis staat aan de kant na positieve dopingplas

Chili verloor tijdens de eindronde van de Daviscup in groep C zijn duels tegen Duitsland (2-1) en Argentinië (3-0). Jarry kwam in 2 enkelduels in actie en trok telkens aan het kortste eind.

Op de koop toe leverde de 24-jarige Jarry een positieve dopingplas af op 19 november, tijdens die Daviscup. De tennisser testte positief op Ligandrol en Stanzolol, 2 anabole steroïden die verboden zijn door het Wereldantidopingagentschap (WADA).

Jarry, de nummer 78 op de ATP-ranking, won tot dusver 1 ATP-toernooi in zijn loopbaan, vorig jaar in het Zweedse Bastad.