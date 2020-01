Lakers winnen 9e match op rij, LeBron James genadeloos voor ex-team

Van sentimentele gevoelens tegenover zijn ex-team Cleveland is op het parket niet veel meer te merken bij LeBron James. Met 31 punten kroonde hij zich tot topschutter in een eenvoudige 128-99-zege tegen de Cavs, ook al stonden de Lakers bij de rust nog in het krijt.

Met ook nog eens 8 assists schoof James nog maar eens op in de NBA-lijstjes, deze keer voor meeste assists aller tijden. Daar bekleedt hij nu de 8e positie.

Opmerkelijk bij de Lakers is ook de revival van Dwight Howard, die door de blessure van Anthony Davis probleemloos de rol van secondant van James opneemt. Howard was goed voor 21 punten en 15 rebounds.