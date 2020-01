Nieuw in de 2e editie van Tour de Zwift: ook lopers nemen het nu op tegen profs

Racen tegen het team van Axel Merckx

In de Tour de Zwift kunnen Zwifters tot begin februari deelnemen aan evenementen en races die in de 7 bestaande Zwiftparcours en in verschillende categorieën worden gehouden. Je kiest of je gewoon een rit op je eigen tempo wil rijden, of eerder competitief wil racen. Wie elke etappe kan uitzingen, wordt op het einde alvast beloond met een verrassingsuitrusting van Zwift.



De beste amateurs per categorie mogen zich daarnaast in verschillende exhibitiewedstrijden ook nog eens meten met enkele renners van bepaalde wielerploegen. Acht teams zullen telkens aan de officiële races van Tour de Zwift 2020 mee doen. De bekendste ploeg is Hagens Berman Axeon, het Amerikaanse procontinentale team van Axel Merckx.

De racedagen zullen overigens voorzien worden van Engelstalig commentaar. Alle actie wordt dan ook gelivestreamd. Wie een etappe gemist heeft, kan na 8 februari (laatste racedag Tour de Zwift) deze nog inhalen.