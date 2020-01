Logo onthuld voor eeuwfeest Olympische Spelen in Antwerpen: "Nieuwe Spelen in Antwerpen krijgen we nooit meer"

Burgemeester Bart De Wever en de schepenen van Sport Peter Wouters en Charlie Van Leuffel onthulden het logo. "Dit is het begin van een heel jaar sport in Antwerpen", zegt De Wever.

"Er is een uitgebreid programma, met heel wat wedstrijden die in het teken zullen staan van de Spelen. De kers op de taart wordt de A-lympische marathon in september, al was het maar omdat ik daar zelf aan deelneem."

"Het is niet velen gegeven om een olympische stad te zijn en dat zal ons ook nooit meer overkomen. We hebben daar nu niet meer het formaat voor, al zijn we dat wel ooit geweest en daar kunnen we nu mee uitpakken."

Ook ooit de Olympische Spelen naar Vlaanderen halen, acht De Wever niet realistisch. "Het Olympisch Comité wil altijd een gaststad, dus ik weet niet of ze een regio erbij willen betrekken. Ik heb het ooit laten bestuderen en dat werd toen niet realistisch geacht in een land dat al veel infrastructuur heeft. Het is eerder een opportuniteit voor steden die nog stappen kunnen zetten qua snelwegen, openbaar vervoer,..."