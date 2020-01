"Het is dom om te denken dat ik met mijn toverstokje de situatie bij Anderlecht zal veranderen"

"Geen vriendendienst, wel omdat ik denk dat we iets kunnen bijbrengen"

Patrick Lefevere denkt bij Deceuninck-Quick Step nog niet aan uitbollen en op zijn 65e neemt de succesvolle ploegmanager er nog een uitdaging bij. Lefevere wordt onafhankelijk bestuurder bij Anderlecht, dat weer stevig met de kaarten geschud heeft.

"Het is altijd interessant om een andere sport eens vanuit een ander oogpunt te zien. Ik ben al meer dan 20 jaar bevriend met Wouter Vandenhaute. We discussiëren heel veel over de wielersport en over andere onderwerpen. En we zijn het niet altijd eens. En Marc Coucke (ex-geldschieter van de ploeg van Lefevere) ken ik natuurlijk ook al lang", vertelt Patrick Lefevere aan Sporza over zijn band met de (nieuwe) sleutelfiguren bij paars-wit.

"Vorige week was ik bij Flanders Classics en Wouter overviel me met zijn vraag. Maar zo snel is het dus gegaan. Welke taken ik dan zal uitvoeren? Ik weet tot op vandaag niet eens hoeveel keer er een raad van bestuur is per jaar."

"Ik ben een onafhankelijk bestuurder: dat wil zeggen dat ik eigenlijk geen enkel beslissingsrecht heb. Ik kan alleen maar de mensen proberen te helpen vanuit het oogpunt hoe wij onze ploeg runnen. Wij zijn kleiner, maar dat wil niet zeggen slechter. Ik ben benieuwd om te zien hoe zij dingen zien en wat ik misschien kan bijbrengen vanuit onze wielerploeg."

Zou Anderlecht ook bij Lefevere zijn komen aankloppen als alles op wieltjes liep? "Waarschijnlijk niet, hé. We hoeven er niet flauw over te doen. Ik zeg ook niet dat het een vriendendienst is. Ik doe het omdat ik denk dat we iets kunnen bijbrengen. En er lopen met Vandenhaute en Coucke twee mensen met wie ik goed overweg kan."