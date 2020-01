Kenny De Ketele triomfeert met Nils Politt in de Zesdaagse van Bremen

De even jaren liggen Kenny De Ketele in Bremen. In 2016, 2018 en nu in 2020 gaat hij met de hooftrofee aan de haal.

De Ketele reed in Bremen aan de zijde van de Duitser Nils Politt, de nummer 2 van Parijs-Roubaix vorig jaar. Lange tijd zag het er op de slotdag naar uit dat het koppel Stroetinga/Selenati naar de eindzege zou snellen.



Stroetinga en Selenati (een Zesdaagse-debutant) sneden de afsluitende ploegkoers aan met 1 ronde voorsprong. Ze konden de counters van de concurrenten lange tijd beantwoorden.

Maar met een beslissende aanval op het einde zetten De Ketele en Politt de Zesdaagse toch nog naar hun hand. Bij Stroetinga en Selenati ging het licht volledig uit, zij vielen nog terug naar de 4e plaats.