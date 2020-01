Van Eetvelt over plannen met Anderlecht: "Ik ben niet iemand die brutaal alles verandert"

"Vandenhaute? Een stuk kennis die deels niet aanwezig is in de club"

"Dit is de droom die passeert voor mij", zegt Karel Van Eetvelt. "Ik heb gezegd: ik wil ooit iets in de sport doen. En ik ben een rasechte Anderlecht-man. De dag dat Anderlecht mij iets structureels zou vragen, zou ik dat niet weigeren en gewoon doen. Die dag is nu gepasseerd. Zo simpel is het."

Wordt Anderlecht weer gezond maken de eerste opdracht van de CEO? "Ik zal goed kijken naar alle dingen die hier gebeuren. Er gebeuren heel veel goeie dingen, maar ik moet kijken wat we kunnen verbeteren, waar we kunnen optimaliseren, ... Dat is de taak van elke CEO."

Wouter Vandenhaute wordt extern adviseur. Van Eetvelt: "Dat was voor mij een heel belangrijke voorwaarde. Ik ken en vertrouw Wouter en ik weet wat zijn toegevoegde waarde is. Dat is een stuk kennis die deels niet aanwezig is in de club en het is belangrijk dat je die kennis mee probeert naar binnen te trekken. Dat is de reden waarom ik hem gevraagd heb om mee te werken."

Vandenhaute is aandeelhouder in een managementbedrijf voor voetballers. Schuilt daar geen conflict? "Het zal mijn taak zijn om ervoor te zorgen dat er op geen enkele manier aan belangenvermenging gedaan kan worden", zegt de nieuwe CEO. "Ik vertrouw Wouter daar 100 procent in. Hij zal het doen met een groot hart voor Anderlecht."