KVM moet Van Damme in strijd om POI-ticket ruim een maand missen

Van Damme heeft een rib gebroken tijdens een oefenwedstrijd van KV Mechelen op oefenstage in Spanje. Zijn onbeschikbaarheid wordt op 4 tot 6 weken geraamd.

"De thuiswedstrijden tegen Standard en AA Gent zal hij zal zeker aan zich voorbij moeten laten gaan", klinkt het in Mechelen.

KV Mechelen hervat de competitie vrijdagavond voor eigen publiek tegen Standard. Een week later wacht een tripje naar Charleroi en op 1 februari speelt geel-rood thuis tegen AA Gent.

KV Mechelen staat na 21 speeldagen op een fraaie 6e plaats met 34 punten en doet dus volop mee voor play-off 1.

De 28-jarige Joachim Van Damme miste in het seizoensbegin een viertal wedstrijden door een blessure, maar was daarna een onbewiste basispion in het elftal van Wouter Vrancken. Net voor de winterstop maakte hij in Moeskroen zijn eerste competitiegoal.