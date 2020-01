Stilaan veel hanen op één erf in Anderlecht: "Dit zal vonken geven"

"Vandenhaute heeft in die gesprekken gezegd dat er een gebrek aan leiderschap is in Anderlecht: wie is de baas? Het idee van Vandenhaute en Coucke was om een CEO alle beslissingsmacht te geven. Zo heeft Vandenhaute Karel Van Eetvelt voorgesteld."

"Half november, toen het niet zo goed ging met Anderlecht, heeft Coucke nog eens een berichtje gestuurd naar Vandenhaute en ze zijn nog eens samen gaan eten. Op dat moment had Coucke drie mensen op het oog om de Raad van Bestuur te komen versterken. Eén van die mensen was Wouter Vandenhaute."

Peter Vandenbempt heeft in een Facebook LIVE uitgelegd hoe de samenwerking tot stand gekomen is. "Marc Coucke en Wouter Vandenhaute hadden vroeger 1 keer per jaar een afspraak. Dan gingen ze samen lunchen, vele uren lang. Dat waren volgens Coucke heel boeiende, intense en inspirerende gesprekken", zegt Vandenbempt.

"Dit zal flinke discussies opleveren"

"Ik denk dat Vincent Kompany nu ook wel wat tegenwind zal krijgen. Je hoorde intern dat niemand Kompany durfde tegen te spreken, maar dat zullen deze mensen wél doen. Want diegene die het dagelijkse beleid bepaalt, is Karel Van Eetvelt. Dat is nu de baas van de club, met de steun en goedkeuring van de Raad van Bestuur."

"Coucke is ook een sterke persoonlijkheid, met een groot ego. Dat zal zeker flinke discussies opleveren, maar als dat op niveau gebeurt, is dat niet noodzakelijk een negatief aspect."

Vandenbempt: "Dat zal zeer veel vonken geven. Ik heb begrepen dat dat de voorbije tijd al gebeurd is, maar dat kan geen kwaad. Vandenhaute en Van Eetvelt hebben urenlange, felle discussies gevoerd waarbij het er hard aan toeging, maar geen van beiden is bang om ongelijk te krijgen."

"Verschueren niet opzijgeschoven of ontslagen"

"Ik verneem trouwens dat Kompany een grote bereidheid vertoont om aan dit project mee te werken", gaat Vandenbempt voort.

"2,5 jaar geleden heeft Vandenhaute een nota over Anderlecht geschreven. Die loopt gelijk met wat Kompany zegt: dominant, attractief voetbal brengen, de plaats in Europa proberen te heroveren, met nadruk op het jeugdcentrum in Neerpede en jongeren integreren in de A-kern. Alleen zal dat nu wat minder naïef, wat realistischer worden doorgevoerd."

"Wat onmiddellijke sportieve versterking betreft, is het afwachten wat de toekomst brengt. Geen van de nieuwe mensen brengt geld binnen. De kas is leeg, er is geen manoeuvreerruimte. Eerst spelers verkopen en dan bijvoorbeeld een goeie spits proberen binnen te halen: voor huidig sportief directeur Michael Verschueren is dat geen dankbare taak."

"Wat Verschueren betreft is het overigens af te wachten wat er met hem zal gebeuren. Karel Van Eetvelt zal de balans opmaken. Het is alvast niet zo dat Verschueren vandaag opzijgeschoven of ontslagen is. Verschueren wist van de evolutie die vandaag bekendgemaakt is."

"Misschien zal zijn rol in de toekomst veranderen, dat zal nog blijken. Maar Verschueren is alvast graag gezien bij de fans en beschikt over internationale contacten."