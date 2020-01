Zo dwong Evenepoel zijn Giro-selectie af: met een Hongaars vlagje

Christophe Vandegoor vertelde maandagavond in de Tribune op Radio 1 dat de Ronde van Italië al lang op het verlanglijstje van Remco Evenepoel staat.

"Evenepoel is ontzettend sterk in zijn hoofd. Vorig jaar is hij halfweg het seizoen Hongaarse vlagjes beginnen te whatsappen naar Patrick Lefevere. Want de Giro start dit jaar in Hongarije", zegt Vandegoor.

"Er kwam geen antwoord en dus stuurde Evenepoel opnieuw Hongaarse vlagjes, wat later gevolgd door Italiaanse vlagjes. Om aan te geven: ik wil in 2020 de Giro rijden."

"Het heeft heel lang geduurd voor de ploeg gegeven heeft wat Evenepoel wilde, namelijk een deelname aan de Giro. Maar nu mag hij er starten."

"De Giro begint met een korte tijdrit van een kleine 9 kilometer, niet zijn geliefkoosde afstand, maar toch... Evenepoel zal op dat moment in topvorm zijn, want de Giro begint twee weken na Luik-Bastenaken-Luik."

"En dus zal Evenepoel bij de kandidaten horen voor die eerste roze trui. Kun je je dat voorstellen?"