Cercle blijft op Olympia-site tot aanvaardbare oplossing uit de bus komt

Cercle viel vorige week uit de lucht, toen het vernam dat Club Brugge een nieuw stadion zal bouwen op de huidige Olympia-site. Cercle had er ook het raden naar welk lot de ploeg zelf beschoren was.

Nu is er wat meer duidelijkheid na gesprekken met het stadsbestuur van Brugge. "Cercle heeft tijdens dit constructief onderhoud kennisgenomen van de omstandigheden waarin het besluit omtrent de bouw van het nieuwe voetbalstadion tot stand is gekomen", meldt Cercle.

"Het bestuur van Cercle heeft zijn teleurstelling geuit ten opzichte van het stadsbestuur in verband met die beslissing. Cercle zal op de Olympia-site blijven tot wanneer een alternatieve oplossing wordt voorgesteld, overeengekomen tussen de Stad Brugge en Cercle Brugge, en met garanties voor Cercle Brugge."

"Elke besproken oplossing moet een stadion verzekeren dat de Cercle- supporters waardig is, moet zekerheid bieden over oefenterreinen en over alle andere benodigde infrastructuur om Cercles talenten te kunnen laten ontwikkelen, en moet ook een garantie bieden voor de financiële stabiliteit van Groen-Zwart."