Burgemeester Close: "Internationale uitstraling van Anderlecht en Brussel versterken"

De nieuwe revolutie bij RSC Anderlecht leverde 4 nieuwe namen op aan de top van de club. Karel Van Eetvelt wordt de nieuwe CEO, Wouter Vandenhaute wordt extern adviseur en Patrick Lefevere en Philippe Close worden onafhankelijke bestuuders in de Raad van Bestuur.

Philippe Close is de burgemeester van Brussel. "Hij is al lang fan van de club. Anderlecht en Coucke hebben hem zelf gevraagd om bij de Raad van Bestuur te komen. En dat vindt hij natuurlijk erg fijn", vertelt Closes woordvoerster Maité Van Rampelbergh.

De burgemeester hoopt de uitstraling van de club, en zijn stad, uit te breiden. Over een nieuw stadion van Anderlecht, wie weet op Brussels grondgebied, wordt met nog geen woord gerept bij de Brusselse burgervader.

"Hoewel de stad Brussel en Anderlecht andere gemeentes zijn, kan de samenwerking versterken interessant zijn voor de internationale uitstraling van beide", stelt Van Rampelbergh.

Wat de exacte rol van Close zal zijn als onafhankelijk lid is ook voor hemzelf nog afwachten. "De burgemeester kan er zelf nog niet meer over zeggen, omdat dit dag één is en hij natuurlijk als onafhankelijke zetelt in de raad van bestuur. Het is voor hem zelf nog afwachten wat zijn impact zal zijn en wat er van hem verwacht wordt."