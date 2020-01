Standard en Anderlecht krijgen boetes voor pyrogebruik van fans

"Er geldt nultolerantie ten aanzien van pyrotechnisch materiaal. Het gebruik ervan kan immers gehoorschade of brandwonden veroorzaken, en is bovendien bijzonder asociaal. Gezien recente veroordelingen voor gelijkaardige feiten blijkt dat beide clubs er niet in slagen om hun supporters te ontraden", luidde het oordeel van de Geschillencommissie.

De aftrap werd daardoor een tweetal minuten later gegeven. Ook in minuten 40 en 77 waren er incidenten met pyro.

De kraker tussen Standard en Anderlecht (1-1) van 15 december vorig jaar op Sclessin stond bol van de incidenten. In de thuisvakken werd voor de aftrap Bengaals vuur gebruikt. Luikse fans gooiden ook vuurpijlen op het veld en bommetjes in de neutrale zone.

Boete voor Cercle omdat fans met muntjes gooien naar ref

De Geschillencommissie van de KBVB deelde ook een boete van 2.000 euro uit aan Cercle. De reden? Cercle-fans hadden na de thuismatch tegen KRC Genk muntjes gegooid naar de lijnrechter.



Scheidsrechter Verboomen schreef in een mail over Cercle Brugge-Genk (1-2) van 7 december dat er na het affluiten van de competitiematch een tiental muntstukken van 20 en 50 eurocent naar assistent-ref Koen Thijs zijn gegooid.



Cercle Brugge betwistte de feiten echter, omdat Verboomen of de match delegate er geen melding van maakten in hun verslag. Ook de veiligheidsverantwoordelijke van groen-zwart was niet op de hoogte van de incidenten.



Maar de Geschillencommissie zag geen redenen om te twijfelen aan de inhoud van Verboomens mail. "Bovendien is de toepassing van een nultolerantie ten aanzien van agressie richting scheidsrechters noodzakelijk. Zelfs al misten de voorwerpen hun doelwit, het is ontoelaatbaar dat ze naar de scheidsrechter worden gegooid", luidde het finale oordeel.



Door het gunstige disciplinaire verleden van Cercle Brugge werd de vordering van het Bondsparket (4.000 euro) gehalveerd.