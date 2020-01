Beul van Rode Duivels in 2000 is nu taxichauffeur: "Alles is me afgepakt"

De 48-jarige Hakan Sükür heeft een vruchtbare carrière gekend. De spits maakte meer dan 250 goals en verzamelde 112 interlands voor Turkije. In clubverband speelde hij onder meer voor Internazionale en Galatasaray. Wij kennen de Turk onder meer van de pijnlijke 0-2-nederlaag van de Rode Duivels in de groepsfase van Euro 2000.

In 2011 sloot Sükür zich aan bij de AKP-partij van president Recep Erdogan. Na een meningsverschil met de president stapte de voormalige spits twee jaar later op. "En toen begon de vijandigheid. De winkel van mijn vrouw werd bekogeld, mijn kinderen werden lastiggevallen en ik werd bedreigd. Toen ik het land verliet, werd mijn vader in de gevangenis gegooid en werden al mijn bezittingen me afgenomen", getuigt Sükür.

In een emotioneel gesprek met Die Welt doet de ex-international de reden voor zijn vlucht naar de Verenigde Staten uit de doeken. "Erdogan heeft me alles afgenomen. Mijn recht op vrijheid, mijn recht op een mening en mijn recht op werk. Iedereen die iets met mij te maken heeft, heeft nu financiële problemen. Alles is me afgepakt."

Sükür is nu taxichauffeur in de VS. In zijn vaderland is hij niet langer welkom. "Maar ik ben een vijand van de regering, niet van het land. Ik houd van onze vlag en van ons land", zegt de voormalige spits. Over een terugkeer twijfelt hij niet. Als hij Turkije betreedt, staat hem daar een celstraf te wachten.