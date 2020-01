Alvarado wordt wellicht toch WK-concurrent Cant, Vos alvast niet

Ceylin Alvarado liet zich bijna een jaar geleden op het WK bij de beloften ringeloren door landgenote Inge van der Heijden. Dat wil ze in Dübendorf graag rechtzetten met een laatste poging in de jeugdcategorie. Maar na haar titel op het Nederlands kampioenschap bij de profs liet Alvarado uitschijnen tóch voor het WK bij de profs te kiezen.

"Ik wil gewoon een regenboogtrui", zegt Alvarado. "Het zou mooi zijn als dat bij de elite mogelijk is. Ik heb het er al met de ploeg over gehad en misschien gaan we toch van het oorspronkelijke plan afwijken. Morgen (maandag) zal ik er meer over kunnen zeggen."