Engelse voetbaljournalisten brengen hulde aan Kompany: "Is iets unieks"

Kompany komt in een indrukwekkend lijstje terecht: Sir Bobby Charlton, Sir Bobby Robson, Sir Stanley Matthews, Sir Alex Ferguson, Gary Lineker, George Best, Alan Shearer, Arsène Wenger, Ryan Giggs, David Beckham, Thierry Henry, Steven Gerrard, José Mourinho, Didier Drogba, Wayne Rooney, Pelé en Gareth Southgate.

Zijn relatie met de pers was ook altijd goed én er was ook zijn liefdadigheidswerk. Hij werkt nog altijd samen met de stad Manchester om de dakloosheid aan te pakken. Hij behaalde ook een MBA en is FIFA-ambassadeur voor SOS Children. Redenen genoeg dus.

"Ik toonde respect, dus kreeg ook respect"

De FWA had een uitgebreid gesprek met Kompany over zijn eerbetoon in The Savoy in Londen. Wij nemen er enkele opvallende quotes uit.