5 jonge nieuwkomers bij Deceuninck-QS: "Over 2 jaar zal je van hen horen"

João Almeida (Por, 21)

Ploegleider Klaas Lodewyck: "João Almeida rijdt uitstekend bergop. Vorig jaar hebben we niet zoveel van hem gehoord. Maar tussen de profs klom hij wel naar een mooie 4e plaats in de Tour of Utah, gewonnen door Ben Hermans." "In 2018 won Almeida Luik-Bastenaken-Luik voor beloften op een knappe manier. Hij eindigde ook 2e in de Giro voor beloften. Dat zijn veelbelovende prestaties." De 21-jarige Portugees is ook gehaald om in de toekomst een sterke klimploeg te hebben rond Remco Evenepoel. "Almeida is (net als Evenepoel) heel professioneel met zijn vak bezig. Er zit nog heel veel rek op bij hem."

João Almeida won in 2018 Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.

Andrea Bagioli (Ita, 20)

"Ik ben heel blij dat Andrea Bagioli bij ons in de ploeg rijdt, want hij is een heel groot talent", zegt Lodewyck. "Bagioli is heel sterk bergop en heeft ook punch in zijn benen. Daardoor won hij de Ronde van Lombardije voor beloften." "Bagioli zal op termijn belangrijk zijn voor Remco Evenepoel. Maar hij kan ook zelf heel mooie uitslagen behalen. Als Evenepoel en Bagioli later goed samenwerken, kan dat een heel mooi duo worden binnen onze ploeg." Ook de jonge Italiaan heeft volgens Lodewyck nog veel groeimarge. "Bagioli heeft nooit extreem veel getraind. Ook bij hem zit er nog veel rek op."

Bagioli juicht in de Ronde van Lombardije voor beloften (2019)

Ian Garrison (VS, 21)

"Ian Garrison is een steengoed tijdrijder. Anders verover je geen zilver op het WK tijdrijden voor beloften en brons bij de junioren." "De 21-jarige Amerikaan is heel groot, maar toch torent hij niet boven de rest van de ploeg uit. Hij zit namelijk heel compact en aerodynamisch op zijn fiets." "Garrison heeft een grote motor, is goed op heuveltjes en kan uitgroeien tot een belangrijke pion voor de ploegentijdrit. Hij zal de nodige tijd krijgen om zich aan te passen."

Ian Garrison veroverde vorig jaar zilver op het WK tijdrijden voor beloften.

Jannik Steimle (Dui, 23)

"Momenteel revalideert Jannik Steimle van een operatie aan zijn hart. Maar hij traint alweer en had al een heel goede conditie voor zijn operatie. Steimle zullen we sowieso aan het werk zien in het voorjaar." "Vorig jaar was Steimle stagiair bij ons en deed ik 2 koersen samen met hem. Ik was enorm onder de indruk", zegt ploegleider Lodewyck. "Steimle controleerde mee de koers in de 1e wedstrijdhelft en reed daarna ook nog eens de finale. Dat komt maar weinig voor. Bovendien maakte hij het als stagiair af in het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp." "Steimle is een sterke beer en een karakterkop. Hij is wel iets ouder dan de andere nieuwkomers die we hier bespreken. Ik verwacht dat hij snel iets zal laten zien. De andere jonkies zijn klimmers en geven we wat tijd. Over 2 à 2,5 jaar zal je van hen horen."

Video: Steimle wint als stagiair Kampioenschap van Vlaanderen

Mauri Vansevenant (Bel, 20)

"Op 1 juli wordt Mauri Vansevenant prof bij ons. Hij geeft eerst nog voorrang aan zijn Bachelorstudies." "Mauri is een West-Vlaamse klimmer, zo zijn er niet veel. Daarom zullen we hem goed begeleiden en zorgen dat hij geen stappen overslaat. Op termijn moet Vansevenant met de beteren meekunnen bergop in grote rondes." Vansevenant lag ook meteen goed in de rennersgroep. "Hij is heel nuchter en past zich snel aan. Mauri is ook heel vlot, hij babbelt even gemakkelijk als zijn vader Wim Vansevenant."

Mauri Vansevenant won vorig jaar de Giro Valle d'Aosta.

"Iedereen van Deceuninck-Quick Step is een beetje scout"