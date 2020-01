"Benzema en de Belgen moeten Real Madrid nieuw succes brengen”

Eerst en vooral: er is geen nieuws onder de zon als Real en Atletico Madrid in een finale tegenover elkaar staan. Het verschil tussen de stadsgenoten is zo immens klein dat er altijd verlengingen of strafschoppen aan te pas komen. Sinds de finale van de Copa del Rey in 2013 is het al de vijfde keer dat er geen winnaar was na 90 minuten. Real mocht nu net als in 2013 en in de CL-finales van 2014 en 2016 de trofee in de lucht steken. Enkel in de Europese Supercup van 2018 trokken de troepen van Diego Simeone het laken naar zich toe.

Voor (Saudisch) geld danst de beer

Eigenlijk hebben Real en Atletico geen recht op winst in de Spaanse Supercup. Tot dit jaar was die titel voorbehouden aan de winnaar van het barrageduel tussen de landskampioen (Barcelona) en de bekerwinnaar (Valencia). Maar de Spaanse voetbalbond zwichtte voor het vele geld dat de Saudische sjeiks op tafel wilden leggen om die trofee in Jedda uit te reiken. De kritiek daalde nog wat forser neer toen bleek dat de Supercopa een minitoernooi werd met vier clubs. Met Barcelona en Valencia, maar dus ook Real en Atletico Madrid. De Madrileense clubs versloegen in de halve finale respectievelijk Valencia en Barcelona zodat gisteren de voetbalwereld naar een Supercopa-finale zonder kampioen en bekerwinnaar keek. Mensenrechten, vrouwenonderdrukking of niet, de Spaanse voetbalbond incasseert voor 3 jaar ruim 120 miljoen euro om begin januari met hun topploegen naar Saudi-Arabië te trekken en de oliesjeiks te gaan vermaken. Overvolle kalender, verre reis of andere ambities: voor geld danst de beer. Ook en vooral bij de allergrootste clubs van de wereld. De voorzitter van de Spaanse bond Luis Rubiales pareerde de kritiek met het antwoord dat het vele geld aan het vrouwenvoetbal en de clubs uit de lagere afdelingen uitbesteed zal worden. Zo houdt de Spaanse voetbalwereld de lippen stijf op elkaar en komt de kritiek vooral van buitenlandse waarnemers.

Statement met blote armen en hidjab

Rubiales meldde in november ook dat het niet enkel om geld ging maar dat vrouwen voor het eerst het stadion samen met mannen op de tribunes mochten zitten. Dat verbod moesten de Saudi’s opheffen om de Spaanse supermachten in het King Abdullah Stadion aan het werk te zien. Zo kon voetbal een stap betekenen in de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het kan niet ontkend worden dat er gisteren een stevig statement is gemaakt door de president van de Madrileense gemeenschap Isabel Díaz Ayuso. De vrouwelijke president verscheen na afloop van de match met ontblote onderarmen en zonder sluier. Het komt haar op heel wat ondersteunende tweets te staan. “Manen in de wind, armen in de lucht en een leidende rol in het midden van het stadion. Duizenden vrouwen die gedwongen worden om een sluier te dragen en duizenden mannen die hen daartoe verplichten, hebben het gezien. Goed gedaan, Díaz Ayuso”, meldde de Madrileense minister van Cultuur Marta Rivera. Of dit een voorbode is voor meer vrijheid voor vrouwen moet nog blijken. Maar als dit toernooi een aanzet kan zijn, speelt het voetbal wel een belangrijke rol.

Rood en toch man van de match

De wedstrijd zelf zal geen hoogtepunt van het jaar worden. Intensiteit valt er in de stadsduels altijd wel te zien maar kansen en verschroeiende acties bleven veelal afwezig. De ‘muren’ in het doel, Oblak en Courtois, zorgden voor de 0-0 na 120 minuten. En toch werd niet een doelman tot man van de match gekozen maar een... uitgesloten speler. In de 115e minuut stormde Morata alleen op Courtois af. Enkel de jonge Valverde kon de Atletico-spits nog foutief onderuit halen en kreeg hiervoor terecht een rode kaart. Met zijn opzettelijke overtreding redde hij Real allicht van de ondergang. Het bleef 0-0 en Real kon zo de strafschoppenreeks ingaan. Het moet geleden zijn van de rode kaart van Luis Suarez in de kwartfinale van het WK (Uruguay-Ghana) van 2010 dat een rode kaart nog op zoveel glorie kon rekenen. Valverde stond achteraf de pers bescheiden te woord: ”Ik heb me geëxcuseerd bij Morata, het is niet goed wat ik deed maar ik was de laatste man. Ik kon niet anders. Natuurlijk ben ik blij met de winst maar ik blijf toch achter met een slecht gevoel.” Valverde kon natuurlijk op heel wat begrip rekenen van de ploegmaats maar ook Atletico-coach Diego Simeone nam het op voor de jonge Uruguayaanse middenvelder van Real : “Ik zei hem dat hij zich geen zorgen moet maken, iedereen zou dat in die situatie gedaan hebben. Zijn actie maakte hem tot Man van de Match.” Simeone vergat er wel bij te zeggen dat Valverde het alweer schitterend deed en zijn bekroning tot MVP natuurlijk niet door die overtreding verkreeg. Hoe dan ook, Valverde moest ternauwernood uit de douches gehaald worden om zijn trofee te ontvangen.

Courtois beslissend

Als Valverde niet tot MVP verkozen werd, had Thibaut Courtois een nieuwe trofee op zijn schoorsteen kunnen zetten. De doelman van de Rode Duivels is in geen tijd bijzonder populair geworden bij de fans en de pers. Enkele maanden geleden werd hij nog onterecht bestempeld als de zwakke schakel, nu komen kranten woorden tekort om zijn prestaties te beschrijven. Courtois was uiteraard een jaar geleden ook een doelman van wereldformaat maar bij Real hoor je te winnen en de nul te houden. Dat is een ijzeren wet die evenwel bijzonder krom is. Courtois heeft immers nooit anders gedaan. Hij kijkt niet om en doet wat hij uitzonderlijk goed kan: keepen. Over Navas spreekt niemand meer en als het labiele spel van Real straks toch pijn- en verliespunten vertoont, zal Courtois niet meer met de volle voet vooruit getackeld worden. "Courtois es una Madridista".

Machteloze aanval