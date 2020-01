Zidane gooit met bloemetjes naar Courtois: "Alle eer komt hem toe"

De Supercup vond plaats in Saudi-Arabië. Courtois: "We kwamen naar hier met het plan om te winnen en kunnen met vertrouwen terugkeren naar Madrid. Zaterdag wacht Sevilla, opnieuw een moeilijke tegenstander."

"De bal op de paal van Saul verraste me, die van Thomas Partey had ik wel goed beet. Ik sta er natuurlijk om die strafschoppen te stoppen."

"In de absolute slotfase miste Fede Valverde een dot van een kans, maar in de strafschoppenreeks waren we preciezer dan Atletico."

"We zijn heel tevreden", zegt Courtois. "We hebben hard moeten werken en mogen gelukkig zijn dat Atletico tijdens de wedstrijd niet van onze fouten heeft geprofiteerd."

Zidane: "Felicitaties voor Courtois"

Ook Zinédine Zidane toonde zich op de persconferentie in Jeddah een tevreden man.

"Mijn felicitaties gaan uit naar al mijn spelers, maar in het bijzonder naar Thibaut (Courtois, red)", liet de Franse coach van Real optekenen.

"Alle eer komt hem toe na zo'n wedstrijd. Ik ben heel blij voor hem en voor het hele team. We waren naar hier gekomen om deze trofee te winnen en dat is gelukt."

"Ik vind dat we een grote finale gezien hebben, met een erg sterke tegenstander. Ondanks de moeilijke match zijn we blijven knokken tot het einde. We zijn heel blij met deze extra trofee in onze kast."