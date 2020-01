Vandenbempt: "Vanaken of Mbokani? Je kunt niet verkeerd kiezen"

Waarom het Mbokani wordt: bepalender voor Antwerp dan Vanaken voor Club

Het enige minpuntje - al weegt dat bij mij niet op tegen de rest - is die rode kaart tegen AZ. Anders had hij ook in de Europa League kunnen schitteren, al denk ik niet dat hij tegenwoordig nog zowel in het weekend als op donderdag 1e viool kan spelen.

Ik heb Mbokani verkozen, omdat hij ongelooflijk efficiënt is geweest in een ploeg waar het voor een spits minder evident is om in scoringspositie te komen. In 6 maanden tijd 19 goals en 9 assists over alle competities: fenomenaal!

Waarom het Vanaken wordt: nóg beter dan het vorige seizoen

Ik denk niet dat nóg een Gouden Schoen iets zal veranderen aan zijn transferstatus. Ik vind het verbazingwekkend dat er zo weinig belangstelling uit het buitenland is. Hij zal ongelooflijk vaak gescout zijn, maar blijkbaar zien ze dan toch iets of juist iets niet bij hem. Vanaken is ook al iets ouder, natuurlijk.

Deze keer was er nauwelijks een hapering bij Vanaken, ondanks die Gouden Schoen, wat accentueert hoe cool en sterk hij is. Ook zijn stats dit seizoen zijn fenomenaal: 13 goals en 2 assists.

Vanaken is ook de eerste Gouden Schoen in járen die niet is gezweken onder de druk van de trofee. Hij heeft afgelopen seizoen zelfs betere play-offs gespeeld dan het jaar ervoor, toen hij wel kampioen werd met Club maar ook af en toe op de bank verzeilde.

Dezelfde lofzang kan ik ook afsteken over Hans Vanaken. Ik vind Mbokani dan wel bepalender voor Antwerp, maar neem Vanaken weg uit het uitstekend draaiende geheel van Club en je hebt toch een probleem. Hij is de man waarlangs heel wat aanvallen lopen.

Als Antwerp wint, is dat bevestiging voor hen dat ze weer meetellen

Voor Club Brugge geldt trouwens hetzelfde, want als Vanaken wint, is het voor het vierde jaar op een rij dat de prijs naar een speler van blauw-zwart gaat. Dat zegt toch wat over welke club het Belgische voetbal de voorbije 5 jaar gedomineerd heeft.

Ze draaien nu al mee in de top, maar als ze dan ook nog eens voor het eerst sinds 1966 (met Wilfried Van Moer) de Gouden Schoen winnen, dan is dat voor hen de bevestiging: we tellen weer mee!

Belofte van het Jaar: David kan wel eens écht de Man van 20 Miljoen worden

Ik zie niemand in staat om Mbokani of Vanaken te bedreigen. Ik schat dan ook dat het verschil met de nummer 3 groot zal zijn. Voor mij is the best of the rest Jonathan David. Hij zou daar wel eens de bekroning van Belofte van het Jaar aan over kunnen houden.

David kondigde zich met een knal aan in onze competitie en heeft dat dit seizoen bevestigd. Hij staat een trapje onder Mbokani en Vanaken, omdat hij bij Gent toch wat minder in de picture heeft gestaan. Maar wat David op jonge leeftijd op een moeilijke positie als de nummer 10 heeft getoond, is fantastisch.

Manager Michel Louwagie zei ooit over Moses Simon dat hij 20 miljoen zou moeten kosten. Als David deze lijn doortrekt, zou dat bedrag voor hem wel eens écht op tafel kunnen komen.

Als concurrenten voor de beloften heb je Dennis van Club Brugge, al vond ik die te wispelturig, en Verschaeren van Anderlecht, maar die heeft een moeilijke eerste seizoenshelft achter de rug. En net toen ik dacht "hij is erdoor", blesseerde hij zich.