Sweeck geeft ploegmaats "gepaste vergoeding": "Ben hen enorm dankbaar"

Ploegbaas Jurgen Mettepenningen nam de intro van het perspraatje van Laurens Sweeck voor zijn rekening. "Wat me heel veel plezier gedaan heeft, is het berichtje van Laurens vanochtend", vertelde Mettepenningen.

"Laurens schreef dat hij het BK herbekeken had en dat hij ploegmaats Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout dankbaar was. Hij zal een groot stuk van zijn premie afstaan aan de ploeg voor hun werk."

"Het doet me plezier dat ik die vraag niet hoefde te stellen en dat Laurens dat spontaan gestuurd heeft. Dat bewijst onze ploeggeest, dat bewijst hoe sterk we zijn en dat we vrienden zijn. Alles wat gezegd en geschreven is (over onenigheid in het kamp), mag definitief van tafel."

"Ik ben mijn ploeg enorm dankbaar", vulde Laurens Sweeck aan. "Ik kon het tijdens de cross niet zien, maar ik heb het BK nu herbekeken: we hebben het ploegenspel perfect gespeeld. En daar volgt een gepaste vergoeding voor."

Waarna Sweeck zijn feestelijke avond nog eens uit de doeken kon doen: "Ik heb een paar pintjes gedronken, maar dat mocht wel. Ik was op tijd thuis, rond 1u. Ik heb het BK herbekeken en ben dan naar bed gegaan, waar ik de film nog een paar keer heb afgespeeld."

"Ik heb altijd gewonnen en op dezelfde manier. Welk gevoel dat gaf? Het is mooi om jezelf bezig te zien en te weten dat je superbenen had. Dan voel je je even Mathieu van der Poel."

Zal deze driekleur iets veranderen aan Sweeck? "Ik heb de afgelopen 24 uur al gemerkt dat ik anders bekeken word, maar ik hoop dat het me niet als mens verandert", besloot Sweeck, waarna de champagne ontkurkt werd en de taart werd aangesneden. "En wie weet volgt er over 3 weken een nieuwe persconferentie", zei ploegbaas Mettepenningen, die dus nu al uitkijkt naar het WK.