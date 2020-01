NOS-verslaggever: "Swings zoekt nog altijd naar dat laatste technische stapje"

Swings leek de perfecte race te rijden, controleerde in de chaos en maakte het in de sprint af. Timmerman beaamt: "Ik kan me niet herinneren dat hij uit de top 6 is gebleven. Hij reed continu goed voorin in het peloton. Tactisch was het zeer sterk."

Timmerman verklaart zich nader: "De massastart is natuurlijk een moeilijke discipline. Het zijn maar 16 rondjes van iets minder dan 400 meter. Het is een korte wedstrijd, die 8 à 9 minuten duurt. Dan is het tactisch moeilijk om te bepalen wat je precies gaat doen. Zeker op een EK, waar het niveauverschil wat groter is dan op een wereldbeker of een WK. Swings had zijn wedstrijd afgestemd op de Nederlandse rijders, die hij goed kent."

"In de finale anticipeerde en accelereerde hij heel goed. En op het eind maakte hij er een hele goede sprint van."