Respect: Edo Maas zet eerste stapjes na dwarslaesie

De 19-jarige Edo Maas deed vorige maand nog een pakkende getuigenis in De Volkskrant. De jonge Nederlander liep vorig jaar een dwarslaesie T6 en T7, nadat hij in de Ronde van Lombardije voor beloften geramd was door een onvoorzichtige autobestuurder.

"Maar ik wil een leven dat niet onderdoet voor mijn oude leven", zei Maas in De Volkskrant. "Ik heb met mijn vriendin afgesproken dat we koffierondjes zullen blijven rijden. Zij met de racefiets, ik met een handbike."

Vandaag deelde Maas op sociale media beelden van zijn revalidatie. De Nederlander zet zijn eerste stapjes met behulp van een bionisch pak. Maas houdt van een vleugje zelfspot en tagde bij zijn post Usain Bolt.