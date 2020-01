Doelvrouw Red Flames na mislukte Spaanse transfer: “Gent ooit kampioen maken"

Na 2 jaar en een titel bij Twente, koos Evrard vorige zomer voor een nieuw avontuur bij de Spaanse club Huelva. Wat liep er fout bij die transfer? “Het is allemaal heel hectisch verlopen. Ik moest op 3 dagen tijd beslissen en kon de club niet vooraf gaan bezoeken of spreken met iemand. Het contract was te nemen of te laten.”

Eens ter plekke bleek onder meer de taal een struikelblok. Evrard was wel gemotiveerd en volgde een snelcursus, maar op de club sprak niemand Engels. “Ook m’n appartement was anders dan voorgesteld. Je hebt bepaalde standaarden maar als die niet bereikt worden, ga je je op een bepaald moment niet goed voelen. Daarom heb ik beslist terug te keren, met de hulp van m’n nieuwe manager.”

Terug in België kon Evrard meetrainen bij ex-club Gent Ladies, waar ze vorige week ook een contract kreeg. En ze bleef in doel bij de nationale ploeg. Beluister hieronder haar verhaal: