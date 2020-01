"Elke jonge man die van veldrijden houdt, is verliefd op Alvarado"

In deze aflevering hoort u:

"Alvarado heeft star quality"

In Nederland waren afgelopen weekend meer ogen gericht op het nationaal kampioenschap veldrijden bij de vrouwen, dan bij de mannen. Bij de mannen lag de winnaar eigenlijk al vast. Bij de vrouwen had het NK iets weg van een officieus WK. De ster van de 21-jarige winnares, Ceylin del Carmen Alvarado, ging er nog wat meer schijnen.

"Ik denk dat alle jonge mannen die van veldrijden houden tussen 20 en 25 jaar allemaal verliefd zijn op Alvarado. De wereld ligt aan haar voeten", is Paul Herygers vol lof. "Het zou me niet verbazen dat ze er in Zwitserland (waar het WK wordt gereden) nog een schep bovenop doet."

"Ik had deze steile opgang niet verwacht vorig jaar. Alvarado kan een koers naar haar hand zetten. Ze kan loepzuiver naar beneden rijden, goed omhoog rijden en ze houdt van modder. Ze benadert de perfectie. Ik zou niet weten wat er nog verbeterd kan worden."

"Ze kan ook op de weg rijden. Links of rechts heeft ze in de aanloop van het seizoen wat koersen op de weg gereden en dan zit ze ook in de kopgroep."

Ook Christophe Vandegoor dicht de 21-jarige Nederlandse met roots in de Dominicaanse Republiek een grote toekomst toe. "Ze is iemand met "star quality". Ze ziet er goed uit, rijdt snel en is technisch mooi om naar te kijken. Het perfecte plaatje op dit moment."

"Alvarado is lang geleden als potentiële diamant opgemerkt door de broers Roodhooft. Toch alweer zij. Ook al heeft ze het bij de beloften niet altijd onder de markt gehad, bijvoorbeeld tegen Inge van der Heijden op het WK, waar ze haar meedere in Van der Heijden moest erkennen."