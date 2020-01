Bedenker van de hit 'Atje voor de Sweeck': "Het begon op de bus naar Loenhout"

"Ook in de café's rond Loenhout werd het nummer gedraaid. En dus zijn we met de hele bus elke keer onze versie blijven zingen, tot in de feesttenten van de cross zelf."

Stijn Guldentops uit Schriek is de trotse bedenker van de remake : "Het begon allemaal op de bus van café In De Gloria op weg naar Loenhout. De sfeer zat er goed in toen ze het nummer speelden. "Atje voor de Sweeck" in de plaats van "Atje voor de Sfeer"? Ideaal dacht ik."

De parochiezaal van Schriek stond op zijn kop:

"Dat René Karst maar snel aan die remake begint"

Stijn is fan van het eerste uur van Laurens Sweeck. Toch was hij er niet bij op het BK: "In Antwerpen ben ik niet gaan kijken. Mijn crossseizoen situeert zich in de kerstvakantie. Wij doen Loenhout, Diegem en Baal."

“Gisteren ben ik in café het Bierpotje in Schriek gaan kijken. Toen hij won, zijn we het nummer met z'n allen beginnen te zingen, tot in de feestzaal waar Laurens gehuldigd werd. Daar is het dan helemaal losgebarsten en toen stond het in alle kranten.”

Of Laurens Sweeck al wist dat er een lied voor hem was? “Geen idee. Sowieso heeft hij het tijdens de huldiging meteen opgepikt. Hopelijk wordt het een wereldhit. Dat René Karst maar snel aan ne remake begint..."