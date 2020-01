Ploegmaat van Tiesj Benoot scheurt teelbal op training

2 weken geleden hield Chris Hamilton een gescheurde teelbal over aan een training. "Ik wou dat ik kon zeggen dat ik die blessure had opgelopen door iets gevaarlijks te doen. Maar neen, het is gevolg van een lichte val op een fietspad", schrijft Hamilton op Instagram.

"En ja, het is zo pijnlijk zoals jullie denken. Momenteel is het nog onduidelijk hoelang mijn revalidatie zal duren. Het enige wat ik kan zeggen is dat de ingrepen goed verlopen zijn. De komende week volgen nog ingrepen."

Vorig jaar eindigde Hamilton nog 6e in de Tour Down Under. "Ik ben er het hart van in dat ik nu langs de zijlijn moet toekijken tijdens die rittenkoers."

Bij Sunweb is de 24-jarige Hamilton bezig aan zijn 4e profseizoen. Hij is er ploegmaat van Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder.