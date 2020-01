Wordt Xavi de nieuwe coach van Barcelona?

"Xavi Hernandez heeft met sportief directeur Eric Abidal en algemeen directeur Oscar Grau gesproken", klinkt het in de wandelgangen van Barcelona. "Het ging over een toekomst als coach bij de club, maar Xavi heeft nog niets beslist."

De 39-jarige voormalige middenvelder speelde bijna zijn hele carrière voor Barcelona. In 2015 ging hij nog voetballen voor de Qatarese club Al Sadd, waar hij nu ook coach is.

"Op een dag wil ik Barcelona coachen. Dat is een droom", geeft Xavi toe, "maar momenteel focus ik me op mijn job bij Al Sadd. En volgende week vrijdag spelen we de bekerfinale tegen Al Duhail."

"Ik heb met Abidal gesproken als vriend. Waarover we het hadden kan ik niet zeggen, maar het ging over meer dan één onderwerp."

Bij Barcelona ruiken ze onraad na de pijnlijke uitschakeling in de halve finales van de Supercup tegen Atletico Madrid (3-2). Was dat de laatste match voor Valverde?