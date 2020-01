Wout van Aert (5e): "De goesting om het WK te rijden is groot"

"Ik had wel gehoopt om wat meer in de koers te zitten", vertelde Van Aert in de studio na het BK. "Ik miste mijn start en heb dan heel de koers moeten knokken om aan te haken. Ik was zoals verwacht niet goed genoeg."

"Sweeck was nog slechter weg, maar hij kwam op het einde van de eerste ronde bij mij en stoomde meteen door naar de kop. Hij heeft van zijn ploegmaats misschien een gaatje gekregen, maar hij is de verdiende kampioen. Hij had dat extra zetje niet nodig, denk ik."

Met zijn 5e plaats kan Van Aert wel leven want dit BK was geen doel. "Je kan alleen doelen stellen als die min of meer haalbaar zijn. Ik heb nog veel trainingen nodig om weer de oude Wout van Aert te worden. Ik kan het me niet permitteren om weken aan een stuk alleen los te gaan rijden in de hoop fris aan de start van een cross te staan."

"Ik kom van heel ver. Mijn blessure was zwaar. Het was niet zomaar een ribbreuk. Ik had niet gedacht hier nu al te staan De eerste crossen zijn meegevallen. Ik ben tevreden. Interval is nog heel lastig. Ik kan wel een tempo rijden, maar het is nog moeilijk om telkens op te trekken na de bochten. Ik kan de komende weken alleen maar beter worden."