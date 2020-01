Underdog Wayne Warren wordt oudste BDO-wereldkampioen darts

Vijfde reekshoofd Warren won de finale in de O2 Indigo in Londen met 7-4. Met zijn 57 is hij de oudste wereldkampioen in de BDO-bond. Warren kon niet geloven dat hij zijn eerste wereldtitel uit zijn carrière pakte.

Dat levert hem 23.000 prond (27.000 euro) op. Vorig jaar kreeg wereldkampioen Glen Durrant nog 4 keer zoveel. En wereldkampioen Peter Wright bij de concurrerende PDC-bond pakte enkele dagen geleden de oppergaai, goed voor 500.000 pond (586.000 euro).