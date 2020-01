Iserbyt (2e): "Had niet beste gevoel", Aerts (3e): "Blij met brons"

Iserbyt (2e): "Individueel teleurgesteld, content voor de ploeg"

Eli Iserbyt droomde van de tricolore, maar het werd zilver op respectabele afstand van zijn ploegmaat van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Het was snel duidelijk wie de beste was, we hebben Laurens niet veel gezien. Ik heb het de 2e ronde nog geprobeerd, maar ik had niet het gevoel dat ik wilde. Michael (Vanthourenhout) en ik wisten snel welke kaart te trekken."

Hij zat met een dubbel gevoel in de Sporza-studio in Antwerpen: "Individueel ben ik een beetje ontgoocheld, maar voor de ploeg ben ik content. We hebben getoond dat we het kunnen als ploeg. Ik denk dat dat een stap in de goeie richting is, zeker naar de buitenwereld toe. Binnen de ploeg wisten we wel al wat we konden."

Sweeck miste zijn start, dus Iserbyt kon openen, maar dat lukte niet echt: "Ik vond dat Toon in de eerste ronde meteen het tempo hoog hield. Ik had niet echt het supergevoel. Mijn stroken waren net te rap, je kon nooit echt het verschil maken. Dat was ook wat slecht voor het moreel. Op het einde reed ik redelijk makkelijk weg, maar het had geen ronde langer moeten duren. De beste heeft gewonnen vandaag, want hij bleef telkens verder wegrijden."