Lamkel Zé reageert: "Ik moet hier eens goed mee lachen"

Lamkel Zé ging gisteren opnieuw over de schreef. Deze keer pakte hij snel rood wegens natrappen in een oefenmatch in Spanje.

's Avonds laat reageerde de 23-jarige flankspeler via Instagram. "Van 1 januari tot en met 31 december hoor ik voortdurend Lamkel Zé dit, Lamkel Zé dat. Alsof ik in de gevangenis zit", klinkt het.

"En als ik straks België verlaat", gaat Lamkel Zé voort. "Waar gaan jullie dan over schrijven?"

"Ik trek er me niets van aan. Ik moet hier alleen eens goed mee lachen. Voor mij telt alleen voetbal en familie."

"Een leeuw zal nooit sterven en ik ben een leeuw", besluit hij.