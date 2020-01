Aaron Dockx maakt zijn favorietenrol waar bij tweedejaars nieuwelingen

Dockx werd vorig jaar kampioen bij de eerstejaars nieuwelingen en had dit seizoen nog geen enkele veldrit verloren. Hij was dan ook de torenhoge favoriet op dit BK en stelde niet teleur. Na amper een halve ronde koos hij het hazenpad en de concurrentie zag Dockx niet meer terug.

Het is voor Dockx zijn 21e zege in 21 wedstrijden. "Ik wist dat ik de grote favoriet was, dus ik kon alleen maar verliezen. Ik had wel wat stress. Ik had het geluk bij de lottrekking voor de startplaatsen. Ik trok nummertje twee zodat ik op de eerste startrij stond. Dat was een voordeel, ik kon al snel wegrijden bij mijn concurrenten."

"Vorig jaar verloor ik twee keer, nu wil ik proberen om het perfecte seizoen te rijden. Dat zou heel mooi zijn. De weg? Voorlopig gaat mijn voorkeur toch uit naar het veld. Hier win ik elke keer, dat is plezanter. Nu blijf ik nog de rest van de dag op dit BK en supporter ik voor mijn dorpsgenoot Toon Aerts."