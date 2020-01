Verhaeghe: "Tegenkanting van de buren van Jan Breydel lijkt me logisch"

Na meer dan 14 jaar is er eindelijk een doorbraak in het stadiondossier van Club Brugge. De club heeft een akkoord gesloten met het Brugse stadsbestuur om een nieuw stadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Voor Club Brugge een spade in de grond kan steken, heeft het wel nog een omgevingsvergunning nodig. Zou daar het schoentje niet kunnen knellen? Want het stadion komt erg dicht tegen een woonwijk.

"Tegenkanting zou me niet verbazen, dat zou ook heel logisch zijn", is voorzitter Verhaeghe eerlijk. "Ik heb er begrip voor dat er veel vragen zullen zijn van de buren. De stad en de club moeten het goed aanpakken."

"Maar het stadion ligt daar wel al 44 jaar", benadrukt Verhaeghe. "Die mensen zijn er pas later komen wonen. Ze wisten het dus. Ze hebben die keuze bewust gemaakt. Maar de overlast zal in principe gehalveerd worden. Er zal nog maar 1 club spelen en dus is er niet meer elk weekend voetbal. Bovendien zal het een modern stadion worden waar geluids- en lichtoverlast goed gecontroleerd wordt."

"Het is het moment om dit stadion goed in te bedden in de omgeving. We zullen veel parkeergelegenheid creëren door de hele site te benutten. Bovendien komt er ook veel groen dat de buurtbewoners op andere dagen kunnen benutten. We willen het in harmonie met de buurt doen. We reiken de buren de hand om er een positief verhaal van te maken."