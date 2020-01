Europees kampioen massastart Bart Swings: "Eerste titel op ijs is super"

Op de Winterspelen van 2018 sprokkelde Swings een zilveren medaille op de massastart, in Heerenveen was het goud zijn deel op het Europese kampioenschap.

"Ik had alle scenario's vooraf doorgenomen en wist dat ik moest meegaan zodra er een ontsnapping was", zegt Swings.

"En ik wist ook dat ik tijdens de race kon recupereren telkens als het tempo even stil viel. Ik heb dat in het skeeleren geleerd, want dat kunnen maar weinig schaatsers."

"Ik had de wedstrijd onder controle, hoewel het er af en toe chaotisch aan toeging met enkele valpartijen. Ik kon me constant tussen de eerste 10 ophouden en kon makkelijk meespringen met de andere jongens."

"Dit voelt heel goed, ik ben superblij met deze titel. Ik heb er al een aantal behaald op skeelers, maar op het ijs is dit de eerste en dat is speciaal."