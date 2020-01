Antwerp-fans hebben stilaan buik vol van Lamkel Zé: "Kleuter, dikke lamzak"

"Voor mij als supporter houdt het op"

"Ik ben een Antwerp-fan in hart en nieren. De ploeg zit vrij goed in elkaar, behalve enkele jongens die er af en toe de kantjes aflopen. Ik ga geen namen noemen", zei een supporter gisteren aan de Sporza-ploeg die een oefenduel van Antwerp bijwoonde.

"Het is Lamkel Zé, die er de kantjes afloopt", zei onze man. De Antwerp-fan: "Het is meer dan de kantjes. We hebben hem hier bezig gezien. Hij is een kleuter. Hij gaat te pas en te onpas op het veld liggen en als je hem een lolly geeft, staat hij weer op. Dat is er een beetje over, vind ik."

"Je kunt er mee blijven praten, maar op een bepaald moment houdt het op en voor mij houdt het op als supporter. Dit kan niet meer."

"Hij is een dikke lamzak, als ik het zo mag zeggen. Ik zou hem "een stamp onder zijn hol" geven en buitengooien. Dat is heel streng, maar dat is logisch. Heb je hem al eens bezig gezien?"