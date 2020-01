Alvarado volgt voorbeeld van ploegmaat Van der Poel en is beste in Nederland

Het was een snelle cross in Rucphen. Waar Van der Poel dé topfavoriet was bij de mannen bij onze noorderburen, is er een heel kransje Nederlandse topvrouwen die de overwinningen onder elkaar verdelen dit seizoen.

Alvarado won in 2020 al elke race: in Baal, Gullegem en Brussel. En die reeks zette de leidster in de DVV Trofee, de Superprestige en de Wereldbeker dus in eigen land voort. Met haar 21 is ze eigenlijk nog belofte, maar ze verovert vandaag haar eerste nationale proftitel. Vorig jaar was ze Nederlands beloftekampioene.

Er stond geen maat op de youngster, die na half koers aan een solo begon en haar 4 medevluchtsters ter plekke liet. Met een splijtende versnelling sloeg ze een gaatje met titelhoudster Lucinda Brand en de verraste Annemarie Worst. Yara Kastelijn en Marianne Vos konden helemaal niet mee. De vogel was weg. Worst (zilver) en Brand (brons) moesten vrede nemen met eremetaal.



Alvarado was aanvankelijk van plan op het WK in het Zwitserse Dübendorf, eind deze maand, uit te komen in de beloftecategorie. Daarin werd ze vorig jaar als topfavoriete geklopt door haar landgenote Inge van der Heijden. Reden voor haar om nog een poging te doen, hoewel ze inmiddels de wereldranglijst aanvoert bij de elite. Alvarado won deze winter al 12 veldritten.

Na haar Nederlandse titel zette Alvarado de deur echter open voor deelname bij de elite: "Alles ligt nog open."

Marianne Vos zet alvast een punt achter haar veldritseizoen. Zij wordt geopereerd aan haar lies en zal er op het WK dus zeker niet bij zijn.