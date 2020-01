Toon Aerts gaat in de aanloop naar het WK op stage in...Tremelo

Toon Aerts last geen stage in Spanje in om zich voor te bereiden op het WK. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mathieu van der Poel, die er bijna twee weken verblijft (en past voor de Wereldbeker-wedstrijd in Nommay).

"Ik trek op ploegstage naar SN Logies (de vakantiewoning van teammanager Sven Nys in Tremelo, vlak bij het Sven Nys Cycling Center en de Balenberg, red)", zegt Aerts.

"We verblijven er drie dagen met de ploeg, kunnen er in groep trainen en elkaar naar een hoger niveau tillen. Het is leuk om samen op pad te zijn en het is meteen ook een goede voorbereiding met het oog op het WK."

De stage loopt van 20 tot en met 23 januari. Aerts: "Er is een masseur aanwezig, een mecanicien, er wordt voor ons gekookt... Dat zijn allemaal voordelen voor een crosser."

"Je moet maar met één ding bezig zijn: fietsen. Het zijn kleine dingen die je als renner toch wat extra procentjes beter maken."