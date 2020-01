Van Aert start zonder druk: "Ik ga mijn best doen, maar in titel geloof ik niet"

Van Aert wordt na zijn lange periode in de lappenmand niet tot de favorieten gerekend. Terecht? "De vorige weken liep het niet heel slecht, dus ik hoop morgen wel een rol van betekenis te kunnen spelen. Maar om echt mee te doen voor de titel, moet je op je best zijn. Dat weet ik uit ervaring. En dat ben ik zeker niet. In een titel geloof ik dus echt niet, maar ik ga wel het beste van mezelf geven tijdens de wedstrijd. Hopelijk kan ik daar ook heel ver mee geraken."

Wout van Aert ging in de week voor het BK nog op stage en ging deze middag dus een eerste keer piepen op het parcours in Antwerpen. "De verkenning liep goed. Ik ben aangenaam verrast door het parcours. Ik had er de afgelopen week al veel over gelezen dus ik was nieuwsgierig. Het is al een stuk sneller geworden, denk ik."

"Dit BK was helemaal geen doel van mij en dat is een beetje tegen mijn natuur in. Ik heb in Spanje nog erg hard getraind, donderdag zat ik nog 6 uur op de fiets, en dat is niet de beste voorbereiding om hier goed te zijn. Ik heb bewust niet naar dit BK gepiekt omdat het niet realisitisch is. Ik ben al heel blij dat ik hier kan rijden. Hopelijk komt morgen aan de start de kampioenschapsrenner in mij dan toch naar boven."

"Wie ik de titel gun? Dat is een andere vraag, maar als je me vraagt wie de favoriet is, dan zeg ik Toon Aerts. De meesten zeggen Iserbyt, maar Toon heeft de voorbije weken veel rust gehad. Dat kan een voordeel zijn. Dat hij start, doet me vermoeden dat zijn blessure onder controle is."