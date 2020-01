Sprookje van Vandenbogaerde eindigt in halve finales WK darts

Het WK in de BDO-bond mag de voorbije jaren dan wat heel wat van zijn glans verloren zijn, de prestatie van Mario Vandenbogaerde mogen we zeker niet onderschatten. Na een sabbatperiode van meer dan 10 jaar heeft Vandenbogaerde zich in een mum van tijd tot de top van de BDO opgeworpen.

Onze landgenoot had zijn zinnen gezet op een ticket voor de WK-finale, maar verloor de eerste twee sets van Jim Williams. Langzaam kwam Vandenbogaerde op toerental en halfweg kon hij de bordjes gelijk zetten: 3-3.

Maar op de cruciale momenten miste hij te veel doubles. Williams twijfelde niet en maakte het af met 6-4. Hij neemt het morgen in de finale op tegen zijn landgenoot Wayne Warren. Al zeker een Welsman als wereldkampioen dus.