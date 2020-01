VIDEO: Olé Olé Lamkel Zé: 10 minuten op veld en rood voor natrappen

Het lijkt erop dat we ook in het nieuwe jaar dezelfde Lamkel Zé te zien zullen krijgen. De Kameroener pakte in een oefenduel tegen een selectie met Spaanse voetballers zonder contract een rode kaart. Hij stond amper 10 minuten op het veld toen het licht weer even uitging, nadat hij flink op de huid werd gezeten door een tegenstander.