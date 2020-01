Kwik verliest finale van Europa Cup korfbal, Nederland weer boven

In de halve finale gisteren was Kwik met 12-11 te sterk voor Benfica uit Portugal. Delft maakte Rommerscheid uit Duitsland in met 22-8. In de strijd om het brons waren de Duitsers nipt sterker dan de Portugezen: 19-18.

Vorig jaar verloor Boeckenberg, in Kortrijk, de finale van de Europa Cup tegen TOP/SolarCompleet uit Nederland.