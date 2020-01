Ook voormalig nummer 3 van de wereld past voor Australian Open

Juan Martin del Potro won in 2009 de US Open en prijkte anderhalf jaar geleden nog op de 3e plaats van de ATP-ranking. Maar de Argentijn blesseerde zich in juni vorig jaar aan zijn knie, op het grastoernooi van Queen's. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

De Australian Open maakte nu bekend dat Del Potro niet afreist naar Australië omdat hij nog altijd revalideert van zijn knieblessure.

Het lijstje afwezigen in Melbourne dikt aan. Eerder haakten ook al Kei Nishikori, Andy Murray en Lucas Pouille af. Bij de vrouwen passen onder meer Kim Clijsters en Vera Zvonareva voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.