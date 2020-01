Paul Gheysens: "Ooit worden we wel een keer kampioen, maar we bouwen stap voor stap"

Gheysens: "Luciano heeft de gave om een team te bouwen"

Onmisbaar wil Gheysens Luciano niet noemen. "Niemand is onmisbaar, ik ook niet. Maar hij is zeker een hele sterke schakel."

"Maar wat belangrijk is, is aan een ploeg bouwen. En met Luciano (D'Onofrio, red) in huis, kunnen we niemand beter vinden om een team te maken. Hij heeft die gave om de juiste spelers bij elkaar te brengen. Hij kan de juiste posities invullen, kent de talenten. En dat is zo belangrijk. We hebben ook niet zoveel gespendeerd aan deze ploeg."

De voorbije jaren probeerde Antwerp Play-off I te halen, nu wordt dat bijna als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Wat is de ambitie van Gheysens: "Ik zeg altijd: "We moeten kampioen worden." Dat zal ooit wel een keer komen."

Antwerp is voor het derde jaar in Algorfa, in Spanje. En Gheysens zag met eigen ogen dat het daar goed is. Hij ziet zijn ploeg door de jaren ook groeien. "De maturiteit van de ploeg wordt groter. Er komen ook spelers van een ander niveau toe. Maar ik vind vooral het homogene van de groep belangrijk."

"Belangrijk om er een bedrijf van te maken met langetermijnvisie"

Gheysens mag ook een pluim op zijn eigen hoed steken, want zonder hem zou Antwerp niet staan waar het nu staat. "Ik zie dat als een investering, al vinden de mensen dat misschien eigenaardig. We zijn erin geslaagd om er een mooi bedrijf van te maken met toekomst."

"De ploeg zit zodanig in elkaar vandaag dat de toekomst gegarandeerd is. We hebben geen te grote salarissen, we spelen met normale mensen. De lange termijn zit er nu al in. En dat is het belangrijkste."

De waarde van de spelers is groot, zegt Gheysens, maar inkomsten heeft de club er nog niet kunnen uithalen: "Er was niemand. Alleen Faris Haroun is overgebleven. De rest is allemaal nieuw. Maar we zijn vandaag geen verkoper. Al zullen we een superbod op iemand bekijken."

Onlangs voerde de zakenman nog een kapitaalsverhoging van 5,6 miljoen euro door. Hij investeerde al veel in de club. "Relatief veel. Als je de spelerswaarde bekijkt, heb je heel weinig geïnvesteerd. Maar het was vooral nodig om een structuur in de investeringen te steken, er een bedrijf van te maken met een langetermijnvisie."

"Grote uitspraken doen, is zeer gemakkelijk. Maar zaak is wat je doet. Met Luciano en de jonge mensen in de ploeg kunnen we een zeer sterk verhaal schrijven. Maar laat ons stap voor stap gaan."

De titel is dus zijn ambitie. Heeft hij een idee voor wanneer? "Dat weet je niet en dat is ook toeval. Zijn je 2 beste spelers geblesseerd? Krijg je een domme goal tegen in een beslissende match? Wat doe je daar tegen? Dat onbekende is ook het mooie aan voetbal."