Diamond League moet uitwijken van Rome naar Napels voor EK voetbal

Als 5e manche van de Diamond League staat de meeting in Italië op 28 mei op het programma. Maar op die datum wordt het Olimpico al opgeëist door de UEFA, omdat de openingswedstrijd van het EK er op 12 juni gehouden wordt. In totaal worden er vier wedstrijden in het stadion afgewerkt.

De Golden Gala-atletiekwedstrijd in Rome werd opgericht in 1980. Sindsdien werd de meeting altijd in de hoofdstad gehouden, met uitzondering van 1988 (Verona), 1989 (Pescara) en 1990 (Bologna). In die jaren werd het stadion in Rome verbouwd met het oog op het WK van 1990 in Italië.

Dit jaar wordt de voetbaltempel van Napoli dus het decor voor de Diamond League-meeting.