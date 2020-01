Belgische bob glijdt naar 7e plaats op Wereldbeker in La Plagne

Voor Vannieuwenhuyse en Aerts was de strijd in Frankrijk pas hun 2e WB-mache van de winter. Vorige week eindigden ze 9e in Winterberg, nu doen ze dus twee plaatsen beter. Het Belgische duo werd 10e in de eerste run (1'01"48) en 6e in de tweede run (1'01"28).

Met hun chrono van 2'02"76 waren Vannieuwenhuyse en Aerts in totaal 1"33 trager dan de Duitse combinatie Laura Nolte/Deborah Levi. Die zegevierden voor de Canadezen Christine de Bruin en Kristen Bujnowski. Het podium werd vervolledigd door de Duitsers Stephanie Schneider en Leonie Fiebig.

In de WB-stand zijn de Belgen voorlopig 12e. De vijfde WB-manche vindt op 18 januari plaats in Innsbruck.