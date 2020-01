US Open-winnares Andreescu is niet fit voor Australian Open

Bianca Andreescu beleefde in 2019 haar grote doorbraak. Ze won de toernooien van Indian Wells en Toronto en pakte in september in New York haar eerste grandslamtitel door de Serena Williams in de finale van de US Open te overklassen.

Op de WTA Finals in Shenzhen moest Andreescu tijdens haar tweede partij opgeven vanwege klachten aan haar linkerknie. Daar herstelt ze nog altijd van.

"Mijn herstel gaat goed, ik voel me iedere dag beter en sterker. Maar in overleg met mijn team en op advies van de dokter heb ik besloten de Australian Open over te slaan, het komt te vroeg", schrijft de nummer 6 van de wereld op Twitter.