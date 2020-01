Bettiol dient Evenepoel van antwoord: "Je koerst niet om iemand te doen verliezen"

Bettiol reed op 7 april vorig jaar weg van de favorieten op de Oude Kwaremont en boekte zo zijn eerste profzege, van een verrassing gesproken. In volle vreugde riep Bettiol daarna in de ploegbus: "Where is Quick-Step?" Dat deed snel de ronde op sociale media. Evenepoel vertelde in Vive le Vélo dat hij die uitlating weinig respectvol vond van Bettiol.

"Het was niet proper dat hij onze ploeg heeft uitgedaagd. We hadden bijna alles gewonnen, maar toch riep hij dat. We zullen ons daar niets van aantrekken, maar als Bettiol in de koers nog eens probeert weg te rijden, zullen we hem niet meer laten gaan", vertelde Evenepoel in het jaaroverzicht van Sporza.