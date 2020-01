Sprookje van Vandenbogaerde duurt voort: hij bereikt halve finales op WK darts

Het WK in de BDO-bond mag de voorbije jaren dan wat heel wat van zijn glans verloren zijn, de prestatie van Mario Vandenbogaerde mogen we zeker niet onderschatten. Na een sabbatperiode van meer dan 10 jaar heeft Vandenbogaerde zich in een mum van tijd tot de top van de BDO opgeworpen. Dat bevestigt hij op het WK.

David Evans had in de vorige ronde met de Nederlander Richard Veenstra het 3e reekshoofd uitgeschakeld. Toch ging Vandenbogaerde het beste van start en hij kon daarna zijn Engelse opponent steeds op een veilige afstand houden. Uiteindelijk liep onze landgenoot toch weer autoritair weg. Met een triple 20 en double 4 maakte hij het af: 5-3.



Vandenbogaerde is de eerste Belg die het tot de halve finales schopt op het WK darts. "Dit is gewoon fantastisch", zei hij na zijn match. "Ik hoop er zondag voor de finale ook nog bij te zijn."